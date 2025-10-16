Damit vertrauen zwei globale Player auf Kompetenz und Erfahrung des Südtiroler Anlagenbauers im Bereich erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft. Axpo, der größte Energiekonzern der Schweiz, ist in den italienischen Biomethanmarkt eingestiegen und setzt bei drei neuen Anlagen auf die Atzwanger AG. <BR \/><BR \/>Den Anfang macht ein Projekt zur Vergärung landwirtschaftlicher Abfälle in Grottole (Basilikata). Dort werden 500 mü\/h Biomethan und in das Gasnetz eingespeist. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Ein Konsortium unter der Federführung von Atzwanger wurde mit der Ausführungsplanung und dem schlüsselfertigen Bau der Anlage beauftragt. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus wird Atzwanger – gemeinsam mit dem technischen Partner BiHcon GmbH aus Vahrn – auch zwei weitere Biogasanlagen in Sizilien errichten: eine in Mazara del Vallo (Provinz Trapani) und eine in Paternò bei Catania. <BR \/><BR \/>Über seine Tochterfirma VORN Bioenergy mit Sitz in Regensburg realisiert der australische Investmentriese Macquarie derzeit eine Biogasanlage in Ferrara, die mit einer Produktion von 1.000 mü Biomethan pro Stunde zu den größten Anlagen Italiens zählen wird. Atzwanger konnte sich hier den Auftrag für die komplette technische Ausführung sichern – ein Großauftrag im zweistelligen Millionenbereich, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.