Mit der PPWR verfolgt die Europäische Union das Ziel, Verpackungs- und Abfallmengen EU-weit zu reduzieren und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Seit dem ersten Anwendungsbeginn am 12. August müssen die neuen Vorgaben von den Unternehmen berücksichtigt werden.<BR \/><BR \/> Die Zeit vor und nach dem ersten Anwendungsbeginn war für viele Unternehmen von Unsicherheiten, offenen Auslegungsfragen und Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen geprägt. Auch mögliche Folgen für den europäischen Binnenmarkt werfen weiterhin Fragen auf.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Expertenrunde standen die bisherigen Umsetzungserfahrungen und die zukünftige Entwicklung der PPWR. Nach einem Impulsvortrag mit dem Titel „Die Umsetzung der PPWR nach 100 Tagen“, und einer politischen Einordnung durch EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann erhielten die Teilnehmenden einen Ausblick auf die weitere Ausrichtung der Verordnung. Danach zeigte Lukas Pichler von der Handelskammer Bozen an konkreten Beispielen die Unverhältnismäßigkeit der Kosten für Bürokratie im Vergleich zu den eigentlichen Beiträgen zur Entsorgung auf. Zudem sprach er sich für die Abschaffung des Pflichtbevollmächtigten sowie die Einführung einer Bagatellgrenze für begrenzte Abfallmengen aus.<BR \/><BR \/>Anschließend berichteten Unternehmerinnen und Unternehmer aus Bayern, Österreich und Südtirol über ihre Erfahrungen. Die Südtiroler Unternehmen wurden durch Florian Baumgartner vom Milchhof Meran und Thomas Brandstätter von der Hans Zipperle AG aus Meran vertreten. <BR \/>Florian Baumgartner vom Milchhof Meran berichtete über die Herausforderungen aus der Praxis: „Besonders der hohe Anpassungs- und Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung der PPWR stellen unsere Genossenschaft und viele weitere Betriebe vor große Aufgaben. <BR \/><BR \/>Neben der notwendigen Neuentwicklung von Verpackungen und möglichen Umrüstungen von Abfüllanlagen fehlt es vor allem an klaren Vorgaben und Planungssicherheit.“ Auch die Verfügbarkeit geeigneter Recyclingmaterialien sowie die damit verbundenen Investitionskosten stellen Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen.<BR \/><BR \/>Auch Thomas Brandstätter von der Hans Zipperle AG aus Meran verwies auf die technischen Grenzen der PPWR: „Für bestimmte Fruchtprodukte sind mehrschichtige Verpackungen notwendig, um eine Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten und den weltweiten Transport zu gewährleisten. Recyclingfähige Alternativen könnten die Vermarktung dieser Produkte erheblich erschweren.“ Eine mögliche Alternative wäre die tiefgekühlte Lagerung und der Transport bei minus 18 Grad Celsius, was jedoch höhere Kosten und CO₂-Emissionen verursachen würde. Das Unternehmen fordert daher Ausnahmen für Verpackungen, die technisch nicht ersetzbar sind oder deren Ersatz eine schlechtere Umweltbilanz mit sich bringen würde.<BR \/><BR \/>Die drei Handelskammern fassten die Erfahrungen und Anregungen der Unternehmen aus Bayern, Österreich und Südtirol in einem gemeinsamen Impulspapier zusammen. Dieses enthält konkrete Vorschläge zur Verbesserung der PPWR und wurde dem Vertreter der Europäischen Kommission übergeben.