Südtiroler Unternehmer tauschen sich mit Confindustria-Vizepräsident aus

Austausch mit Unternehmen muss stattfinden

Beim Aufenthalt von Orsini in Bozen wurde deutlich, welche Vorreiterrolle die heimischen Industrieunternehmen im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit einnehmen. Orsini besuchte zuerst die Klimahouse-Messe und nahm dann am Treffen der Präsidien sowie der Komitees der Kleinunternehmer des Unternehmerverbandes Südtirol und der Confindustria Trient teil, das am Sitz der Bozner Microgate GmbH stattfand.Im Gespräch mit den Unternehmen aus der Region ging es in erster Linie um die Erhöhung der Kreditzinsen. Auch wenn die Unternehmen das Ziel der Inflationseindämmung teilen, so äußerten sie ihre Bedenken, dass ein zu starker Anstieg der Zinsen die Wirtschaft, und insbesondere die KMUs, in Bedrängnis bringen kann.Hinsichtlich der von der italienischen Regierung angekündigten Reformen wurde die Stellungnahme von Confindustria-Präsident Carlo Bonomi untermauert: bei Themen, die direkt die Wettbewerbsfähigkeit betreffen, wie eine Reform der Anreize für die Unternehmen, des Superbonus oder die Steuern, muss ein Austausch mit den Unternehmen stattfinden, um Lösungen zu finden, die die gesamte Wirtschaft stärken.Auf europäischer Ebene wird es für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie notwendig sein, bürokratische Auflagen abzubauen, um nicht die Investitionen der Unternehmen in Technologien zur Bewältigung des digitalen und ökologischen Wandels zu bremsen.Beim Treffen mit Orsini waren u.a. der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch, der Präsident der Confindustria Trento, Fausto Manzana, sowie die beiden Präsidenten der Gruppen der Kleinunternehmer, Vinicio Biasi für Bozen und Barbara Fedrizzi für Trient dabei.