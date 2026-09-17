<BR \/>Von Herbert Taschler <BR \/><BR \/>An der Spitze der Liste steht der Brunello di Montalcino 2021 von Eredi Fuligni, einem der traditionsreichsten Weingüter der Region Montalcino, geführt von Roberto Guerrini. Auf Platz 2 folgt das Weingut San Filippo mit seinem Brunello di Montalcino Le Lucere 2021. Auf Platz 3 des Siegerpodests reiht sich der Barolo Brunate 2022 von Roberto Voerzio.<BR \/><BR \/> Auf Platz 4 findet sich eine Südtiroler Ikone, der Terlaner I Grande Cuvée 2023 der Kellerei Terlan. Auf Platz 5 reiht sich einer der weltweit begehrtesten italienischen Weine, der Sassicaia 2023 der Tenuta San Guido. Auf Platz 6 folgt ein weiterer Spitzenwein aus den Langhe, der Barolo 2022 von G.B. Burlotto. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf Platz 7 punktet der Brunello di Montalcino 2021 von Giodo und auf Platz 8 findet sich erneut Südtirol mit dem Gewürztraminer Vigna Pirchschrait 2016 von Hofstätter. <BR \/><BR \/>Auf Platz 9 geht es zum Ätna, mit dem Etna Rosso Calderara Sottana Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2024 der Tenuta delle Terre Nere, während sich auf Platz 10 der Barbaresco Paje Riserva 2021 der Produttori del Barbaresco reiht, einer Genossenschaft, die häufig an der Spitze internationaler Rankings zu finden ist.<h3>\r\nAcht Südtiroler unter den besten 100<\/h3>Acht der 100 besten Weine Italiens kommen aus Südtirol: neben Terlan und Hofstätter, die Kellerei Nals Margreid mit dem Chardonnay Nama 2023 auf Platz 17, auf Platz 51 das Weingut Pfitscher mit dem Pinot Nero Vigna Das Langefeld Riserva 2022, auf Platz 58 Alois Lageder mit dem Cabernet Löwengang 2022, Elena Walch mit dem Beyond the Clouds 2023 auf Platz 70, das Eppaner Weingut Abraham mit seinem Pinot Blanc Vigneti delle Dolomiti Art 2023 auf Platz 86 sowie die Kellerei Schreckbichl mit dem Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2023 auf Platz 89. <BR \/><BR \/>Hinzu kommt ein Debüt in der Rangliste: Das junge Weingut Moncalisse der Schwestern Julia und Karoline Walch schafft es mit dem Trento-Doc-Projekt und dem Montis Arcentarie Blanc de Blancs Extra Brut Riserva 2017 auf Anhieb auf Platz 53 der Liste.<BR \/><BR \/>In der Rangliste von James Suckling – für Italien ist Aldo Fiordelli für die Verkostungen verantwortlich – wird die Weinbewertung nicht nur anhand der Weine selbst erstellt, sondern auch unter Berücksichtigung von Preis und Verfügbarkeit sowie eines subjektiven Faktors: „Uns geht es darum, was wir wirklich trinken möchten und welche Weine uns emotional berühren, denn schließlich ist Wein dazu da, geöffnet und am Tisch genossen zu werden. Wenn ein Wein das Herz berührt, gibt er einem mehr als nur eine Bewertung. Vielleicht verstehen jüngere Weintrinker das besser, als wir manchmal denken.“ <BR \/><BR \/>Die„Highlights“ der Liste der 100 besten italienischen Weine des Jahres 2026 wurden laut James Suckling aus den „7.000 italienischen Weinen, die im letzten Jahr verkostet und bewertet wurden“ ausgewählt.