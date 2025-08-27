<BR \/><BR \/>Über 30 Jahre lang arbeitete Suckling für das US-Magazin „Wine Spectator“, wo er als Chefredakteur für Europa tätig war. Der heute 67-Jährige spezialisierte sich unter anderem auf italienische Weine – und hatte von Beginn an auch Südtirol im Blick. 2010 verließ der Amerikaner das Magazin und gründete mit jamessuckling.com sein eigenes Weinbewertungsportal.<h3>\r\nBelesen in Südtiroler Weinkultur<\/h3>„Wenn man bedenkt, dass Suckling in den frühen 1980ern erstmals mit unseren Weinen in Kontakt gekommen ist, kann man sich vorstellen, welche Entwicklung er überblickt“, erklärt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein. „James Suckling hat den Aufstieg der Südtiroler Weine an die Spitze mitverfolgt und den Weg dorthin immer auch mit einem kritischen Auge begleitet.“<BR \/><BR \/>Dafür, dass er die Entwicklung der Südtiroler Weine seit Jahrzehnten begleitet und einem breiten Publikum weltweit vermittelt, zeichnet das Konsortium Südtirol Wein James Suckling mit dem Sonderpreis für Südtiroler Weinkultur aus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205355_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Dieser Preis ist auch ein Zeichen unserer Dankbarkeit für das stets wache und – wenn notwendig – kritische Auge, mit dem er die Entwicklung der Südtiroler Weinkultur begleitet hat und immer noch begleitet: ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Scheuklappen, dafür aber mit Leidenschaft und viel Engagement“, so Kofler.