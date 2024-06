Südtiroler Wirtschaftsdelegation in Kärnten zu Besuch

Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten; Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen; Benjamin Wakounig, Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten. - Foto: © HORST BERNHARD STUDIOHORST

„Netzwerk festigen, Zusammenarbeit fördern“

2 Firmenbesichtigungen stehen noch auf dem Programm

Der Bereich Internationalisierung der Handelskammer Bozen hat die Unternehmerreise in Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ - Slovenska gospodarska zveza v Celovcu) und der Wirtschaftskammer Kärnten organisiert. Die Wirtschaftsdelegation setzt sich zusammen aus Südtiroler Unternehmen und Verbandsvertreter/innen der Branchen Informations- und Kommunikationstechnologien, Digitalisierung im Tourismus und Drohnentechnologie.Nach Ankunft in Klagenfurt besuchte die Südtiroler Delegation gestern den Lakeside Science & Technology Park. Der Park ist eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitätsinstituten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Bis zum Jahr 2030 sollen an die 2500 Personen im Lakeside Park forschen, entwickeln, arbeiten, lehren, lernen und leben. Programmpunkt war auch ein Einblick in die Drohnenhalle des Parks sowie eine Firmenbesichtigung der Streamdiver GmbH, die eine Cloud-Lösung für Smart Digital Video entwickelt und betreibt.Am Abend stand ein Empfang mit ausgewählten Kärntner Unternehmen auf dem Programm. „Das Ziel unserer Unternehmerreise nach Kärnten ist es, dass sich das Netzwerk zwischen Südtiroler, Kärntner und slowenischer Unternehmen festigt und die Zusammenarbeit gefördert wird. Kärnten ist zudem eine Vorzeigeregion, was den Bereich Forschung und Entwicklung betrifft“, informiert Handelskammerpräsident Michl Ebner.„Es freut uns, dass Südtiroler Unternehmen nach Kärnten (Koroška) gereist sind, um neue Geschäftsbeziehungen mit unseren Betrieben zu knüpfen sowie sich unsere Arbeit in der Forschung und Entwicklung anzusehen. Der Besuch des Lakeside-Parks in Klagenfurt (Celovec) ist ein besonderes Highlight, generiert dieser doch Innovation im Wissensdreieck Unternehmen, Forschung und Bildung“, so der Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten , Jürgen Mandl und der Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten , Benjamin Wakounig.Bevor sich die Wirtschaftsdelegation wieder auf den Heimweg nach Südtirol begibt, stehen heute noch 2 Firmenbesichtigungen auf dem Programm. Erste Station ist das Unternehmen Imendo GmbH, das sich an den beiden Standorten in Wien und Klagenfurt auf folgende Geschäftsbereiche konzentriert: Data Analytics & BI Reporting, Enterprise Content Management & Collaboration sowie Cyber Security und Azure Cloud. Abgeschlossen wird die Reise mit einem Besuch beim Drohnen-Hersteller AIR6 Systems GmbH. Dieser ist führender Entwickler und Hersteller von professionellen Drohnen mit Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland und Österreich.Folgende Südtiroler Betriebe nahmen an der Unternehmerreise teil: teamblau GmbH, NOI Techpark Südtirol / Alto Adige, aries.creative KG, Plaschke KG d. S.Plaschke & Co., Konverto AG, Yanovis GmbH, InternetService GmbH, fill.IT GmbH, Vokus GmbH, SiMedia GmbH.