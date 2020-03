Südtirolerin Sara Perathoner im Vorstand des Weltverbandes der Karosseriebauer

Bei der Generalversammlung in Reykjavik hat kürzlich der Weltverband der Karosseriebauer, AIRC Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie, eine neue Führung gewählt. In Zukunft wird den internationalen Verband Detlev Thedens (ZKF-Vizepräsident) aus Deutschland lenken. An seine Seite in die Funktion des Vizepräsidenten wurde der Schweizer Felix Wyss aus dem Verband Carrosserie Suisse gewählt.Eine Neuigkeit, die besonders die Südtiroler Karosserietechniker freut: Sara Perathoner, Obfrau der lvh-Karosserietechniker und SAG-Verwaltungsratsmitglied, hat es in den AIRC-Vorstand geschafft. „Ich freue mich sehr über die neuen Aufgaben, die bald auf mich zukommen werden“, sagt Perathoner.„Es ist sehr wichtig, dass die Bedürfnisse und Ziele der Karosserietechniker auf europäischer Ebene vertreten werden. Ich werde meine Erfahrungen einbringen und mich natürlich bei meinen Kollegen hierzulande umhören. Schließlich wollen wir gemeinsam Gesetzen, die unseren Arbeitsalltag einschränken, entgegenwirken.“Weitere Vorstandsmitglieder sind: Femke Teeling (FOCWA, Niederlande), Kristof Eraly (Febelcar, Belgien) und Manfred Kubik (WKO, Österreich). Die Funktion des Generalsekretärs wird weiterhin ZKF-Hauptgeschäftsführer Thomas Aukamm innehaben.AIRC ist die globale Vereinigung der führenden nationalen Organisationen auf dem Gebiet des herstellenden und reparierenden Karosserie- und Fahrzeugbaus, die 1970 gegründet wurde. Alle Mitglieder zusammen präsentieren über 50.000 Fahrzeugreparaturbetriebe und Aufbauhersteller in zahlreichen Ländern.

stol