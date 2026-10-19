Südtirols Konditoren haben die besten handwerklich hergestellten Panettoni des Landes ausgezeichnet. Im Rahmen der Fachmesse „Hotel“ fand die jährliche Qualitätsprüfung statt, bei der die eingereichten Kreationen anonym verkostet und mit Qualitätssiegeln in Gold, Silber und Bronze prämiert wurden.<BR \/><BR \/>Insgesamt legten Südtiroler Konditoreien und Bäckereien der unabhängigen Fachjury 17 Panettoni zur Bewertung vor. Zugelassen waren bis zu drei Exemplare pro Betrieb des traditionellen italienischen Weihnachtsgebäcks mit kandierten Früchten und ohne Glasur.<BR \/><BR \/>Bei der Blindverkostung zählten ausschließlich die sensorischen und handwerklichen Eigenschaften. Bewertet wurden unter anderem Aussehen, Geschmack, Aroma, Farbe und Beschaffenheit des Teigs sowie Lockerheit, Weichheit und Mundgefühl.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374861_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGold für zwei Bozner Konditoreien<\/h3>Die höchste Auszeichnung, das Qualitätssiegel in Gold, ging an die Konditorei Karin und die Konditorei Café Peter aus Bozen.<h3>\r\nSilber<\/h3>Mit Silber wurden Fabians Bakery aus Brixen, Konditorei Café Peter und Backificio aus Bozen, Konditorei Klaus aus Bozen sowie Fabrizio Apruzzese aus Passeier ausgezeichnet.<h3>\r\nBronze<\/h3>Das Qualitätssiegel in Bronze erhielten Fabians Bakery und Konditorei Heiss aus Brixen, Konditorei Café Steinach aus Algund, Konditorei Prenn aus Sterzing, Backificio aus Bozen sowie Bäckerei Gatterer aus Kiens.<BR \/><BR \/>Die Auszeichnungen wurden im Beisein von hds-Präsident Philipp Moser, Konditorenpräsident Paul Wojnar und Handwerkslandesrat Marco Galateo überreicht.<h3>\r\nHandwerkliche Qualität im Mittelpunkt<\/h3>Mit der Qualitätsprüfung wollen die Konditoren im Wirtschaftsverband hds das traditionelle Konditorenhandwerk stärken, besondere Leistungen sichtbar machen und das Bewusstsein für hochwertige, regional hergestellte Produkte fördern. Neben ausgewählten Zutaten sind dafür vor allem Fachwissen, Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Zeit entscheidend.<BR \/><BR \/>„Ein guter Panettone ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von Können, Geduld und Leidenschaft“, betont Paul Wojnar, Präsident der Konditoren im hds. Die ausgezeichneten Betriebe zeigten, dass Südtirol auch bei diesem traditionellen Weihnachtsgebäck hohe handwerkliche Qualität zu bieten habe.