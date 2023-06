Südtirols Jobmotor läuft auf Hochtouren

Südtirol, Land der Vollbeschäftigung

Wie das Landesstatistikamt Astat mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten um 2009 Personen auf insgesamt 262.043 an – verglichen mit dem selben Zeitraum des Vorjahres. Der Dienstleistungssektor verzeichnete den höchsten Zuwachs in absoluten Werten (plus 5352).Die Beschäftigungsquote (15 bis 64 Jahre) lag in Südtirol bei 74,1 Prozent, und damit 1,0 Prozentpunkte höher als im ersten Quartal 2022. Die Erwerbstätigenquote der Frauen erreichte 69,2 Prozent und gehört damit zu den höchsten jemals verzeichneten Werten.Arbeitslosigkeit war auch von Jänner bis Ende März für Südtirol kein Thema: Die Arbeitslosenquote im ersten Quartal 2023 betrug nur 2,9 Prozent. Die Quote der Männer belief sich auf 2,2 Prozent, jene der Frauen auf 3,7 Prozent.