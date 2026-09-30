Ein halbes Jahrhundert und mehr hinter dem Tresen, in der Küche, an der Rezeption oder im Familienbetrieb: 340 Südtiroler Wirtinnen und Wirte sind vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) für ihre langjährige Tätigkeit geehrt worden. Der Festakt fand im Meraner Kurhaus statt.<BR \/><BR \/>Die alle drei Jahre stattfindende Ehrung rückt jene Gastgeberinnen und Gastgeber ins Rampenlicht, die das Südtiroler Gastgewerbe über Jahrzehnte geprägt haben. Rund 200 der Geehrten waren persönlich dabei.<h3>\r\n„Viel Mut und Verantwortungsbewusstsein“<\/h3>HGV-Präsident Klaus Berger würdigte die Lebensleistung der Wirtinnen und Wirte. 50 Jahre im Gastgewerbe bedeuteten unzählige Arbeitstage, Investitionen und unternehmerische Entscheidungen. Gleichzeitig hätten viele der Geehrten Verantwortung für Mitarbeitende, Familien und das gesellschaftliche Leben in ihren Dörfern übernommen.<BR \/>HGV-Vizepräsident Hansi Pichler verwies auf die besondere Rolle der Gastbetriebe: Gasthäuser, Restaurants, Bars und Hotels seien seit jeher wichtige Orte der Begegnung.<h3>\r\nEine Generation im Wandel<\/h3>Die Geehrten haben zugleich den Wandel der Branche miterlebt und mitgestaltet. Sie hätten Traditionen bewahrt, sich aber ebenso immer wieder auf neue Entwicklungen eingestellt, betonte Berger. Damit hätten sie zur Entwicklung Südtirols als Tourismusland beigetragen.<BR \/><BR \/>Auch Landeshauptmann a. D. Luis Durnwalder und Landesrat Luis Walcher würdigten die Leistungen der Generation. Durnwalder erinnerte an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung, den er in den Gastbetrieben miterlebt habe. Walcher dankte jener Generation, die das Gastgewerbe in den Dörfern und Tälern aufgebaut und damit Einkommen geschaffen habe.<BR \/><BR \/>Den Höhepunkt bildete die Übergabe der Ehrenurkunden an die rund 200 anwesenden Wirtinnen und Wirte. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Teiser Tanzlmusig.