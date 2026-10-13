<BR \/><BR \/>Obwohl Südtirols Seilbahnen ihr Hauptgeschäft nach wie vor im Winter mit den Skifahrern machen, gewinnt der Sommer seit Jahren an Bedeutung. Zutritte und Umsätze steigen kontinuierlich: 2024 verzeichneten die Aufstiegsanlagen laut Astat 11,6 Millionen Beförderungen – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber 2023. Für heuer erwarte man ein ähnliches Wachstum, erklärt Johanna Hintner, Geschäftsführerin des Seilbahnverbandes.<BR \/><BR \/>Von konstanten Zutrittszahlen berichtet unter anderem das Skigebiet Carezza. „Die Sommersaison ist sehr gut gelaufen. Für die Zukunft planen wir, unser Sommerangebot auch abseits des klassischen Wanderns weiter auszubauen“, sagt Geschäftsführer Florian Eisath. So soll das Bike-Angebot erweitert werden.<BR \/><BR \/>Neben dem guten Wetter und den attraktiven Angeboten habe auch die Aktion „Seilbahnsommer“ für Südtirol-Pass-Nutzer einen positiven Effekt gehabt, ist Hannes Kneissl, Geschäftsführer der Bergbahnen Pfelders, überzeugt.<h3>\r\nNebensaison wird immer wichtiger<\/h3>Bei der 3 Zinnen AG verzeichnet man derzeit ein Umsatzplus von 5,5 Prozent. „Die zunehmende Internationalisierung der Gäste sorgt dafür, dass eine Verlagerung von der Hochsaison in die Vor- und Nachsaison stattfindet“, erklärt Geschäftsführer Mark Winkler.<BR \/><BR \/>Dies bestätigt auch Hintner: „Im Herbst spürt man eine starke Zunahme an Gästen. Dies veranlasst immer mehr Betriebe, die Saison zu verlängern.“ So lässt neben der 3 Zinnen AG auch die Kronplatz AG einen Teil ihrer Lifte bis Anfang November geöffnet. Das klassische Loch bis zum Start der Skisaison gehört damit zunehmend der Vergangenheit an.<BR \/><BR \/>„Wir befinden uns auf einem guten Weg, um dank Innovation und Diversifizierung zum Ganzjahresbetrieb zu kommen“, sagt Verbandspräsident Helmut Sartori.<h3>\r\nEnergiekosten bleiben hoch<\/h3>Trotz steigender Umsätze spürten gerade die Seilbahnunternehmen die Energiekosten doppelt, meint Hintner: Zum einen bei den Treibstoffkosten für Pistengeräte und Fuhrpark, zum anderen beim allgemeinen Stromverbrauch. „Als Verband haben wir den Mitgliedsbetrieben Unterstützung geleistet, indem wir ein Abkommen mit Alperia abgeschlossen haben, um Energielieferungen zu verbilligen“, erklärt Hintner.