Südtirols Wirtschaft soll um 0,8 Prozent wachsen

Beste Stimmung im Dienstleistungssektor

Südtirols Wirtschaft wächst um 0,8 Prozent

Mehr Beschäftigte

Die gute Stimmung unter den Unternehmen ist laut Wifo unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Produktionskosten weniger stark zunehmen und die Verkaufspreise für Waren und Dienstleistungen steigen.Das Umsatzwachstum werde weiterhin von den größeren Unternehmen getragen, während bei den kleineren mit einem Rückgang des Geschäftsvolumens zu rechnen sei, schreibt das Wifo. Die Investitionstätigkeit wird nach wie vor unter den hohen Finanzierungskosten leiden und heuer voraussichtlich stagnieren.Betrachtet man die verschiedenen Sektoren, so ist die beste Stimmung im Dienstleistungsbereich zu finden, in dem fast alle Unternehmen eine befriedigende Rentabilität erwarten. Im Vergleich zur letzten Umfrage im Februar hat sich hingegen das Geschäftsklima im Tourismussektor, im Baugewerbe sowie bei den landwirtschaftlichen Genossenschaften verschlechtert.Weltweit wird dieses Jahr nach Angaben der EU-Kommission das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um mehr als 3 Prozent zunehmen. China und die USA werden ihre Wachstumsraten mit einem Plus von 4,8 bzw. 2,4 Prozent in etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres halten.In der Eurozone soll laut der EU-Kommission hingegen das BIP heuer um 0,8 Prozent wachsen. Das BIP Italiens wird im Jahr 2024 um 0,9 Prozent zunehmen und damit knapp über dem Durchschnitt der Eurozone liegen. Südtirols Bruttoinlandsprodukt wird 2024 um 0,8 Prozent steigen.Die deutsche Wirtschaft schwächelt hingegen weiterhin und wird 2024 voraussichtlich stagnieren.Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt bleibt positiv. Die Zahl der Beschäftigten in Südtirol lag in den ersten vier Monaten 2024 im Durchschnitt bei über 223.700, was einem Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.