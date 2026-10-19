Das Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen (Wifo) blickt indes noch etwas vorsichtiger auf das kommende Jahr und rechnet mit einem BIP-Plus von 0,6 Prozent.<BR \/><BR \/>Als Gründe nennen beide Institute die geopolitischen Unsicherheiten. Der seit Februar andauernde Konflikt im Nahen Osten hat die Energiepreise und damit auch die Inflation schrittweise in die Höhe getrieben. In Bozen lag die Inflationsrate im August bei 3,6 Prozent und im September bei 4,1 Prozent.<BR \/><BR \/>Die Entwicklung wirkt sich auch auf das Konsumverhalten aus. Für 2026 rechnet das Astat mit einer zunehmenden Zurückhaltung der privaten Haushalte. Die Konsumausgaben dürften demnach lediglich um 0,5 Prozent steigen.<BR \/><BR \/>Auch der Export entwickelte sich zuletzt rückläufig. Im zweiten Quartal lagen die Ausfuhren 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Exporte nach Deutschland gingen um 1,2 Prozent zurück, während jene nach Österreich um 10 Prozent zulegten. Die Beschäftigungslage bleibt hingegen stabil.<h3>\r\nSchwächeres Wachstum auch in Deutschland und Österreich<\/h3>Im Vergleich zu den großen Nachbarwirtschaften dürfte Südtirol dennoch stärker wachsen. Die jeweiligen Statistikinstitute prognostizieren für Italien ein BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, für Deutschland und Österreich jeweils 0,6 Prozent. Für beide Länder wurde die Prognose gegenüber der letzten Vorausschätzung nach unten revidiert. <BR \/><BR \/>Für 2027 erwartet das Astat in Südtirol ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. In Italien dürfte das BIP erneut um 0,7 Prozent zulegen, während Deutschland und Österreich jeweils auf 0,9 Prozent kommen sollen.