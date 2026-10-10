Bei den WorldSkills 2026, die vom 23. bis 26. September im National Exhibition and Convention Center in Shanghai ausgetragen wurden, stellten junge Fachkräfte aus zahlreichen Ländern ihr Können in mehr als 60 Berufen unter Beweis. Die 15 Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in 13 Berufen an.<BR \/><BR \/>Nach den Grußworten von Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie Vize-Landeshauptmann Marco Galateo und Landesrat Philipp Achammer wurden die Teilnehmenden für ihre Leistungen gewürdigt und mit Diplomen ausgezeichnet. Auch ihren Trainer\/innen, den sogenannten Expert\/innen, wurde für ihren Einsatz mit einem Diplom gedankt. Diese leisten im Hintergrund Großes, investieren viel Freizeit in die Vorbereitung der Teilnehmenden und tragen damit wesentlich zu den hervorragenden Ergebnissen des Südtiroler Teams bei.<h3>\r\nKönnen, Einsatz und Begeisterung<\/h3>„Die hervorragenden Ergebnisse in Shanghai zeigen, welches Potenzial in unseren jungen Fachkräften steckt. Mit ihrem Können, ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung haben die Teilnehmenden Südtirol auf internationaler Ebene bestens vertreten. Hinter diesen Erfolgen stehen starke Ausbildungsbetriebe, engagierte Schulen sowie Expertinnen und Experten, die die Jugendlichen intensiv begleitet haben. Darauf kann Südtirol stolz sein“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher.<BR \/><BR \/>„Junge, hervorragend ausgebildete Fachkräfte sind für unsere Unternehmen unverzichtbar und bilden eine wichtige Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Zukunft Südtirols“, betonte Vize-Landeshauptmann Marco Galateo.<h3>\r\n„Beeindruckende Bühne für junge Fachkräfte“<\/h3>Landesrat Philipp Achammer unterstrich: „Die Erfolge bei den WorldSkills zeigen, wie hochwertig die berufliche Ausbildung in Südtirol ist und welche großartigen Perspektiven sie jungen Menschen eröffnet.“<BR \/><BR \/>Nicht anwesend sein konnte Handelskammerpräsident Michl Ebner. Er übermittelte folgende Botschaft: „Die WorldSkills sind eine beeindruckende Bühne für junge Fachkräfte aus aller Welt. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Südtirol würdig vertreten und wertvolle internationale Erfahrungen gesammelt. Sie sind starke Botschafter unseres Wirtschaftsstandorts.“<h3>\r\nViele Erfolge<\/h3>Den größten Erfolg des Südtiroler Teams erzielte Liam Fiechter aus Gasteig bei Ratschings. Er setzte sich im Beruf Mediendesign gegen die internationale Konkurrenz durch und gewann die Goldmedaille. Mit 747 Punkten erzielte er zudem das beste Ergebnis innerhalb des Südtiroler Teams und wurde als „Best of Nation“ ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Eine Bronzemedaille ging an Jonas Wenter aus Steinegg, der im Beruf Tischler den dritten Platz belegte.<BR \/><BR \/>Die Teilnehmenden mit einer ausgesprochen hohen Punktezahl wurden mit einer Medal for Excellence ausgezeichnet. Dies waren: Michael Beneduce aus Lana (CAD-Maschinenbaukonstruktion), Florian Feichter aus Rasen-Antholz (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker), Franziska Gschnitzer aus Mareit bei Ratschings (Floristin), Annika Kofler aus Leifers (Friseurin), Felix Larcher aus Meran (Hotelrezeption – 4. Platz), Fabian Stolzlechner aus St. Jakob im Ahrntal (KFZ-Mechatroniker), Matthias Widmann aus Rodeneck (Maurer) sowie das Zweierteam Manuela Kerschbaumer aus Feldthurns und Jana Mair aus dem Sarntal (Landschaftsgärtnerinnen – 4. Platz).<BR \/><BR \/>Eine sehr gute Leistung zeigten auch Noah Pillon aus Mölten im Beruf Maler und Lackierer sowie Vera Unterfrauner aus Feldthurns im Beruf Digital Construction – BIM. Ebenfalls Teil des Südtiroler Teams waren Mattias Celandroni aus Bruneck und Maximilian von Ferrari aus Kaltern im Teamberuf Robot Systems Integration.<h3>\r\nEhrungen und Auszeichnungen<\/h3>Im Verlauf der Empfangsfeier wurde ein Kurzvideo über die WorldSkills 2026 gezeigt. Anschließend berichteten die Offizielle Delegierte von WorldSkills South Tyrol, Italy, Jasmin Fischnaller, der Technische Delegierte Thomas Pardeller sowie Handelskammer-Generalsekretär Alfred Aberer, der zugleich CEO von WorldSkills South Tyrol, Italy ist, über die Wettbewerbe in Shanghai. Thomas Pardeller wurde zudem für seine 30-jährige Tätigkeit als Technischer Delegierter geehrt.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Programmpunkt wurden Christian Bachmann (Tischler), Bruno Giongo (Maler) und Siegfried Brunner (Zimmerer) für ihr langjähriges Engagement als WorldSkills-Experten ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Nach einer Gesprächsrunde mit Vertreter\/innen der Berufsgruppen wurde Teamleader und Motivationscoach Valentin Piffrader gedankt.