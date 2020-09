Supernachfrage nach dem Superbonus

Der Hintergrund: Der italienische Staat hat mit der Neustart-Verordnung den sogenannten Superbonus eingeführt. Er sieht einen Steuerabzug von 110 Prozent für Energiesparmaßnahmen vor. Voraussetzung ist, dass sich die Einstufung bezüglich des Energiehaushalts des Gebäudes um 2 Klassen verbessert.„Das ist eine einmalige Chance, besonders für Kondominien und Mehrfamilienhäuser. Eine Chance, die offenbar viele gerne nutzen möchten“, so Ulrich Santa, der Direktor der Klimahausagentur. „Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser haben in Südtirol in den letzten Jahren bereits viel in die Sanierung investiert. Der Superbonus ermutigt nun vor allem größere Mehrfamilienhäuser und Kondominien dazu, an ihrer Energiebilanz zu arbeiten.“Die Klimahausagentur ist Beratungs- und Zertifizierungsorgan: Sie liefert den beeideten Nachweis der technischen Mindestanforderungen sowie der Angemessenheit der Kosten. Sie prüft also, ob die geplanten Investitionen die richtigen sind und die Kosten den Durchschnittspreisen am Markt entsprechen. „In den ersten Wochen im August wurden wir von Anfragen fast überrollt. Unzählige E-Mails und Telefonate gingen bei uns ein. Es könnten gut einige hundert oder sogar noch mehr gewesen sein. Dabei haben wir gemerkt, dass viel Informationsbedarf bestand. Um den Bonus in Anspruch nehmen zu dürfen, müssen nämlich die lokalen und die die staatlichen Bestimmungen eingehalten werden. Letztere waren für viele Planer Neuland.“Ein einfaches Beispiel: „Während wir in Südtirol darauf achten, dass ein Gebäude tatsächlich effizienter wird, also weniger Energie verbraucht, achtet Rom darauf, wie die Energie produziert wird. Laut staatlicher Regelung genügt also eine Investition in eine neue Anlage, die nicht mehr mit Öl, sondern mit nachhaltigen Energieträgern betrieben wird, aber gleich viel verbraucht wie vorher, um den Abzug geltend machen zu können.“Aktuell ist die Klimahausagentur an 100 konkreten Projekten dran, vor allem Kondominien und Mehrfamilienhäusern, die Hauptadressaten des Steueranreizes. „Für die gestaltet sich jedoch ein Aspekt des Superbonus als sehr problematisch: die Zeit“, so Santa.„Die Sanierungsarbeiten müssen bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen und bezahlt worden sein. Wenn man die langen Entscheidungswege in Kondominien kennt, wird klar, dass das Zeitfenster einfach zu eng gesetzt worden ist. Das ist kaum zu schaffen, außer es gab bereits vor Einführung des Bonus einen Sanierungsplan in der Schublade“, sagt er. „Es wird zwar darüber diskutiert, die Frist bis 2023 zu verlängern, aber das ist derzeit noch alles andere als fix. Es wäre im Sinne der besseren Planbarkeit, wenn Rom in diesem Punkt noch nachbessert“, so der Chef der Klimahausagentur.Was passiert, wenn man die Arbeiten nicht bis Ende 2021 abschließt? „Man kann zwar bis zu 2 Baufortschritte abrechnen, allerdings ändert sich an den Bedingungen nichts. Man muss innerhalb der Fristen die technischen Vorgaben erfüllt haben. Ist das nach dem ersten, bereits abgeschlossenen und bezahlten Baufortschritt nicht der Fall, hat man keinen Anspruch auf den Superbonus. So einfach ist das. Es bleiben dann natürlich andere Fördermöglichkeiten wie der Ökobonus oder der Fassadenbonus, aber der Anspruch auf die 110 Prozent verfällt.“Offen ist laut Santa, inwieweit es Italien damit gelingt, das gewünschte Ziel, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, zu erreichen. „Davon wird es letztlich abhängen, ob der Superbonus möglicherweise langfristig als Instrument beibehalten wird.“Die deutsche Förderbank KfW untersuchte vor einigen Jahren die Effekte von Energieeffizienzförderungen auf die Wirtschaft. Dabei stellte sie fest, dass ein Fördereuro rund 14 Euro an Wertschöpfung generiert. „Wenn Italien Ähnliches erreicht, ist ein Superbonus auch nachhaltig finanzierbar“, so Santa.

