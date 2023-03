Swarovski in 2022 mit Umsatzplus von 10 Prozent

Probleme betreffen die Konzernführung und die wirtschaftliche Situation

Nach 3 Jahren mit erheblichen Verlusten habe das Geschäftsjahr 2022 mit einer „sehr starken Verbesserung auf ein nahezu positives Ergebnis“ geendet, freuten sich die Verantwortlichen. Und dies trotz eines „sehr volatilen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeldes“, wie ergänzt wurde.Ein Umsatzplus habe in allen Produktkategorien erzielt werden können, angeführt von Schmuck mit 15 Prozent sowie allen Geschäftsfeldern mit Retail-Umsätzen von 13 Prozent und mit Industriekunden von 5 Prozent. Auch alle Märkte hätten, bis auf China, mit 18 Prozent zugelegt. Zudem würden alle Vertriebskanälen, einschließlich des Online-Vertriebs, Zugewinne (plus 5 Prozent) aufweisen.Der Kristallkonzern hatte sich in den vergangenen Jahren mit starken Turbulenzen konfrontiert gesehen. Dies betraf einerseits die Konzernführung als auch die wirtschaftliche Situation, nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise. Ex-CEO Robert Buchbauer leitete einen Umbau des Konzerns - mitsamt großflächigen Kündigungen in Wattens - ein, mit dem ein Teil des Familienclans nicht einverstanden war. Ein Schiedsgericht entschied schließlich, dass die Strukturreform rechtswidrig gewesen sei und rückabgewickelt werden müsse. Erstmals übernahm im vergangenen Jahr mit Nasard eine familienfremde Person die Unternehmensführung.Erst Anfang Februar ortete die Tiroler Arbeiterkammer eine erneute „Kündigungswelle“ in Wattens. Dieser Darstellung trat der Konzern allerdings entgegen: Es gebe im Moment keine weiteren Pläne für einen „strukturellen Mitarbeiterabbau“ am Stammsitz.