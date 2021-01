Tageszeitung „Trentino“ wird eingestellt

Wie der Verwaltungsrat mit Bedauern mitteilt, ist es trotz aller Bemühungen und Investitionen in den letzten Jahren leider nicht gelungen, die Zeitung aus der Verlustzone zu führen. Die anhaltende Krise im Zeitungswesen und die Corona- Pandemie haben die wirtschaftliche Situation weiter verschärft.Detail am Rande: Riccardo Fraccaro, Sekretär des italienischen Ministerrats, hat immer wieder in der Öffentlichkeit betont, die Tageszeitung „Trentino“ müsse gerettet werden. Und doch hat er 18 Treffen mit Athesia platzen lassen.Darüber hinaus hatten wiederholt zahlreiche politische Vertreter Kritik daran geübt, dass auch die Tageszeitung „l’Adige“ von der S.I.E. S.p.A. herausgegeben wird und der Verlag somit 2der 3 im Trentino erscheinenden Tageszeitungen betreibt.Weiterhin bestehen und ausgebaut wird der Online-Auftritt des „Trentino“.Die beschäftigten Journalisten werden nicht entlassen; es greifen die staatlich vorgesehenen sozialen Abfederungsmaßnahmen. Das Personal der Verwaltung und Zeitungstechnik ist von der Schließung hingegen nicht betroffen und wird weiterhin im Verlag eingesetzt.

