Der taiwanische Leitindex schloss am Dienstag 9 Prozent höher, angetrieben vom Comeback Huangs. Er erholte sich damit von einem Achtmonatstief. „Dann ist ja jetzt wieder Geld fürs Essen da“, witzelt der Ingenieur Gary Wu.<BR \/><BR \/>„Für Taiwan ist das meiner Meinung nach eine sehr gute Nachricht“, kommentierte Venus Chang, 51 Jahre alt und in der Finanzbranche in Taipeh tätig, die Rückkehr des Nvidia-Chefs. „Er hat enorm viel für Taiwan getan. Deshalb freue ich mich wirklich sehr über seine Rückkehr.“<h3>\r\nRücktritt und Comeback nach Affären<\/h3>Huang hatte Anfang des Monats seinen Hut genommen. Zuvor waren außereheliche Affären bekannt geworden, eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Sein Rücktritt hatte in Taiwan Bestürzung ausgelöst.<BR \/><BR \/>Anhänger erklärten jedoch, sie hätten ein Comeback nie ausgeschlossen. „Man muss sich nur ansehen, wie stark die Börse in Taiwan in den Tagen nach seinem Rücktritt gefallen ist“, sagt Venus Chang. „Ich hatte immer das Gefühl, dass er zurückkommt“, betont Jane Kuo. Sie betreibt in Taipeh ein Restaurant, in dem Huang bei seinen Besuchen oft gegessen hat.<h3>\r\n„Taiwan liebt Jensen“<\/h3>In Taiwan ist Huang ein Star. Seine Besuche ziehen regelmäßig Fans und Reporter an. Örtliche Medien sprechen von „Jensanity“, einem Wortspiel aus Jensen und dem englischen Wort für Wahnsinn (Insanity). In der vergangenen Woche hatten bekannte Vertreter der taiwanischen Technologiebranche zwei Nächte lang Botschaften wie „Taiwan liebt Jensen“ auf den Wolkenkratzer Taipei 101 projizieren lassen.<BR \/><BR \/>Die Insel ist Sitz des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC und ein wichtiges Glied in der globalen Lieferkette für künstliche Intelligenz (KI). Huang hat über Jahrzehnte enge Beziehungen zu Taiwans Technologiemanagern gepflegt. Daraus entstand ein Netz von Zulieferern, das zum Rückgrat der Vormachtstellung von Nvidia bei KI-Rechnern wurde.<h3>\r\n„Billionen-Dollar-Abendessen“<\/h3>Bei seinen Besuchen lud er Spitzenmanager von TSMC, Foxconn, Wistron, Quanta Computer und anderen Partnerfirmen ein. Lokale Medien nennen diese Treffen „Billionen-Dollar-Abendessen“, eine Anspielung auf den zusammengerechneten Börsenwert der vertretenen Unternehmen. Im Mai hatte Huang Taiwan als „Epizentrum“ der KI-Revolution bezeichnet. Nvidia wolle jährlich etwa 150 Milliarden Dollar auf der Insel investieren, sagte er damals.<BR \/><BR \/>„Natürlich begrüßt Taiwan die Rückkehr von Jensen Huang sehr“, sagt Lee Chang-ken von Cathay Financial, der größten Finanzholding Taiwans. „Wir hoffen, dass sich die KI-Entwicklung fortsetzt, damit Taiwans Zulieferunternehmen weiterhin große Gewinne erzielen können.“