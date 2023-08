Tanken ist in Südtirol besonders teuer

Stabile Preise auf der Autobahn

Stolze 1,890 Euro kostet der Liter Diesel am Self-Service im Schnitt in Südtirol. Das bedeutet Spitzenwert in Italien. Zum Vergleich: Im Aostatal bezahlt man 1,874 Euro, in den Marken sogar „nur“ 1,823 Euro pro Liter. Diese Zahlen gehen aus einem Bericht des Ministeriums für Unternehmen und das Made in Italy in Rom hervor.Auch beim Benzin muss man in Südtirol tiefer in die Tasche greifen als in den meisten anderen Regionen. Hierzulande kostet der Liter im Schnitt 1,984 Euro. Ähnlich teuer ist der Treibstoff in der Basilikata mit einem Preis von 1,971 Euro pro Liter. In den Marken kostet der Liter Benzin hingegen 1,925 Euro.Auf den Autobahnen bleibt der Benzinpreis weitgehend stabil und liegt weiterhin über 2 Euro pro Liter: Der Durchschnittspreis in Selbstbedienung lag am Mittwoch italienweit bei 2,019 Euro pro Liter.Der staatsweite Durchschnittspreis für Diesel auf den Autobahnen bleibt ebenfalls nahezu unverändert und liegt bei 1,932 Euro pro Liter. Dies gilt auch für Flüssiggas (0,842 Euro) und Methan (1,527 Euro).