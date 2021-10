Tauber: „Auch im Tourismus gemeinsame Initiativen setzen“

Der Tourismus ist in allen 3 Ländern der Europaregion Tirol Südtirol Trentino ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, sei es historischer, geografischer oder auch kulinarischer Natur. Die Tourismussektoren von Tirol, Südtirol und dem Trentino haben ähnliche Stärken und Schwächen und stehen ähnlichen Herausforderungen gegenüber.Die jahrhundertelange gemeinsame Geschichte hat Spuren hinterlassen. Diese Gemeinsamkeiten sollen ausfindig gemacht und im touristischen Sinne genutzt werden, fordern mit Erstunterzeichner Tauber auch die beiden SVP-Landtagsabgeordneten Jasmin Ladurner und Gert Lanz in ihrem gemeinsamen Antrag.So werden zum Beispiel in allen 3 Ländern kulturelle, aber auch kulinarische Traditionen gepflegt und geschätzt. Hier könnte die Europaregion etwa einen Anschub für eine gemeinsame Initiative unter dem Motto „Kultur und Genuss“ leisten.„Solche Initiativen müssen im Sinne des 'Green Deal' der Europäischen Union nachhaltig, regional und ressourcenschonend ausgerichtet sein. Es geht hier nicht um die Entwicklung einer neuen Kommunikationskampagne, sondern zunächst um eine gemeinsame Produktentwicklung und erst in einem zweiten Schritt um dessen Bewerbung“, erklärt Tauber seinen Ansinnen.Daher sollen nun in Abstimmung mit den Vermarktungsorganisationen der 3 Länder sinnvolle gemeinsame Initiativen ausfindig gemacht und umgesetzt werden. Der Antrag wurde vom Dreierlandtag mit großer Mehrheit angenommen.„Für mich als Vertreter des Tourismus ist dies ein wichtiges Signal an einen Sektor, der die zentrale wirtschaftliche Basis vieler Randregionen und ländlicher Räume darstellt, und Arbeitsplätze insbesondere in der Peripherie schaff“, so der Abgeordnete Tauber abschließend.

