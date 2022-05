TechnoAlpin und MM Design gewinnen den iF DESIGN AWARD 2022 Gold

So sieht die TT10, der TechnoAlpin und MM Design die Gold-Auszeichnung bescherte, aus. - Foto: © TechnoAlpin

Die TT10 in Aktion: Der weltweit erste Schneeerzeuger, der direkt mit einem kippbaren Turm verbaut ist. - Foto: © TechnoAlpin

Der iF DESIGN AWARD wird 1-mal im Jahr von der weltweit ältesten, unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. TechnoAlpin ist neben Luxottica das einzige Unternehmen aus Italien, das die begehrte Gold-Auszeichnung gewinnen konnte. MM Design ist gar das einzige Design-Studios Italiens mit dem iF DESIGN AWARD 2022 in Gold.Verliehen wurde der Preis am Montag, 16. Mai in Berlin. Eingereicht wurde die TT10, der weltweit erste Schneeerzeuger der direkt mit einem kippbaren Turm verbaut ist. Bislang wurden dafür die mobilen Schneeerzeuger auf einem Turm montiert, für die Wartung musste das Personal mit einer Leiter zum Schneeerzeuger aufsteigen.Die TT10 überzeugte die 132-köpfige Jury, bestehend aus unabhängigen Experten aus aller Welt, mit ihrem innovativen Gesamtkonzept und dem ansprechenden Design.„Die bedeutendste Innovation stellt der kippbare Turm dar. Dieser macht die TT10 zum ersten Schneeerzeuger, der die Vorteile einer Turmmaschine mit der Wartungsfreundlichkeit einer mobilen Propellermaschine vereint,“ erklärt TechnoAlpin Geschäftsführer Erich Gummerer.Durch das Kippen des Turms sind der Düsen-Ventilkranz, der Kompressor und der Motor ohne den Einsatz einer Leiter erreichbar. Das sorgt für deutlich mehr Arbeitssicherheit, die erhöhte Position des Schneeerzeugers sorgt zudem für eine hohe Schneileistung und einen großen Wirkradius.TechnoAlpin beweist damit einmal mehr seine Vorreiterrolle auf dem Beschneiungsmarkt, die sich nicht nur auf den technologischen Aspekt beschränkt, sondern auch ansprechendes Design umfasst. Seit Jahren arbeitet TechnoAlpin mit dem Bozner Designbüro MM Design zusammen.„TT10 steht für ein innovatives Konzept. Technik, Leistung und Wartungsfreundlichkeit werden durch ein modernes und unkonventionelles Design unterstrichen. Ein starkes und unverwechselbares Zeichen, das den Schneeerzeuger mit seinem Turm vereint,“ erklärt Alex Terzariol, General Manager bei MM Design.Die TT10 gewann den iF DESIGN AWARD 2022 Gold in der Disziplin Product, in der Kategorie Industry / Tools. Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: „Dieser Schneeerzeuger verfügt über einen kippbaren Turm, der einen einfachen Zugang zu allen Komponenten, einschließlich des Düsen-Ventilkranzes, des Kompressors und des Turbinenmotors, für die Wartung ermöglicht. Die klare und kraftvolle Form und die glatten Übergänge zwischen den verschiedenen Materialien erhöhen die Funktionalität und der clevere Kippmechanismus macht die Nutzung einfacher und ergonomischer.“Weitere Gold-Preisträger 2022 sind etwa Apple, Google, Bang & Olufsen, Mini, Toyota, Samsung, LG, Sony, Dell, Miele, oder Panasonic.Seit 1990 plant und baut TechnoAlpin schlüsselfertige Beschneiungsanlagen für Skigebiete weltweit. Die Passion für Schnee und die Leidenschaft für innovative Lösungen haben das Unternehmen zum führenden Anbieter weltweit gemacht. Die Produktpalette wird ständig erweitert, mit dem Ziel Schnee in höchster Qualität möglichst energieeffizient zu produzieren.Neben schlüsselfertigen Outdoor-Lösungen bietet TechnoAlpin auch verschiedene Möglichkeiten der Indoor-Beschneiung an. So wird das einmalige Schneeerlebnis weltweit erfahrbar. Auf das Know-how von TechnoAlpin vertrauen mehr als 2400 Kunden in über 50 Ländern weltweit. Über 600 Mitarbeiter in 33 Vertretungen garantieren Kundennähe.Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert.Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur, Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf folgender Webseite präsentiert und in der iF Design App veröffentlicht.