Telepass expandiert nach Frankreich

Die Vereinbarung wurde formalisiert, nachdem Abertis, das vor einigen Monaten eine Ausschreibung gestartet hatte, ein verbindliches Angebot von Telepass annahm. Mit dieser Transaktion baut Telepass seine Führungsposition auf dem europäischen Markt der Mautdienste für schwere Fahrzeuge weiter aus. Die Transaktion wurde gemeinsam mit FAI Service, einem globalen Partner für Speditionsunternehmen, besiegelt.Seit 2006 bietet Eurotoll elektronische Mautlösungen an, die es Spediteuren ermöglichen, sich in ganz Europa frei zu bewegen, z. B. auf Autobahnen, Brücken, Tunnels und Lkw-Parkplätzen.Eurotoll hat seine geografische Abdeckung schrittweise auf 16 europäische Länder, einschließlich Österreich und Italien, ausgeweitet und verfügt über ein Netz von mehr als 92.000 Kilometern mautpflichtiger Straßen, 10.000 aktive Kunden und die Verwaltung von mehr als 150.000 satellitengestützten Onboard-Units (OBUs).„Mit dieser Operation beginnen wir, uns stärker auf unsere europäische Positionierung zu konzentrieren, die eine unserer strategischen Prioritäten bleibt. Jetzt können wir dies auch dank der von Eurotoll und seinen Mitarbeitern in diesem Sektor gesammelten Erfahrungen tun“, unterstrich Gabriele Benedetto, CEO von Telepass, in einer Mitteilung.