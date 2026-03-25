Die Spezialitätenwoche wird von der Ortsgruppe Terlan des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (Hgv) in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Terlan, der Kellerei Terlan und dem Terlaner Spargel „Margarete" organisiert Der Spargel wird täglich von Hand gestochen, direkt an die Betriebe geliefert und frisch verarbeitet – ein regionaler Kreislauf, der für hohe Qualität sorgt. <BR \/><BR \/>„Die Terlaner Spargelzeit zeigt einmal mehr, wie Landwirtschaft und Gastronomie zu einem echten Erfolgsteam werden“, betonte Hgv-Präsident Klaus Berger. An der Eröffnung nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, darunter Landesrat Luis Walcher, Bürgermeister Hansjörg Zelger sowie Vertreter aus Tourismus, Landwirtschaft und Politik. Ein Höhepunkt war die Krönung der neuen Spargelkönigin Alexandra Maier.<BR \/><BR \/> Für Unterhaltung sorgte ein Spargelschäl-Wettbewerb mit Ehrengästen, bevor die Spargelsaison mit dem traditionellen Spargelstechen offiziell eröffnet wurde. Gemeinsam mit der frisch gekrönten Spargelkönigin und dem Koordinator des Terlaner „Margarete“-Spargels Manfred Koroschetz haben die Ehrengäste am Ende am traditionellen Spargelstechen teilgenommen und somit die Spargelzeit in der Gemeinde Terlan offiziell eingeläutet.<BR \/><BR \/>Insgesamt zwölf Spargelbauern kultivieren auf rund zehn Hektar Anbaufläche den Spargel, der auf den sandigen und humusreichen Böden des Etschtals besonders gut gedeiht. Begleitet werden die Spargelgerichte vom passenden Spargelwein der Kellerei Terlan. <BR \/><BR \/>„Der Spargelwein ist ein bekömmlicher Sauvignon, der eigens für diese kulinarischen Wochen abgefüllt wird und besonders gut mit Spargelgerichten harmoniert“, erklärt Georg Eyrl, Obmann der Kellerei Terlan. Die Spezialitätenwochen werden von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, darunter Spargelwanderungen, Radtouren, Kochkurse und Verkostungen. Ein weiterer Höhepunkt ist das traditionelle Spargelfest am 26. April.