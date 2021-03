Tesla-Chef Musk dämpft Chinas Spionagesorgen

„Es gibt einen sehr starken Anreiz für uns, mit Informationen sehr vertraulich umzugehen“, sagte Musk in einer virtuellen Veranstaltung des Chinesischen Entwicklungsforums.„Sollte Tesla Autos benutzen, um in China oder anderswo zu spionieren, werden wir dichtgemacht.“ Insidern zufolge hat das Militär Sicherheitsbedenken wegen in den Fahrzeugen verbauten Kameras. Die Kameras braucht Tesla, um autonom fahren zu können.

apa