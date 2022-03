Tesla-Chef Musk überlegt eigenes Social-Media-Angebot

Musk, der selbst viel auf Twitter unterwegs ist und dort mehr als 79 Millionen Follower zählt, äußerte sich in letzter Zeit kritisch über die Social-Media-Plattform. Das Unternehmen untergrabe die Demokratie, indem es sich nicht an die Grundsätze der Meinungsfreiheit halte.Musks Vorstoß folgt einen Tag, nachdem er eine Twitter-Umfrage veröffentlicht hatte. Darin fragte er die Nutzer, ob sie glauben, dass Twitter sich an den Grundsatz der freien Meinungsäußerung halte. 70 Prozent beantworteten dies mit „Nein“. „Die Folgen dieser Umfrage werden wichtig sein“, hatte Musk am Freitag geschrieben. „Bitte stimmen Sie sorgfältig ab.“Es hat bereits mehrfach Versuche gegeben, den etablierten Plattformen wie Twitter, Facebook und Googles YouTube Konkurrenz zu machen - bisher ohne größeren Erfolg. Weder das von Ex-Präsident Donald Trump gegründete „Truth Social“ noch die Twitter-Konkurrenten Gettr und Parler oder der Video-Website Rumble haben bisher auch nur annähernd die Reichweite und Popularität der etablierten Anbieter erreicht.