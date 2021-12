Tesla könnte jährlich 600.000 E-Autos in China produzieren

Musk verweist in seinem Post auf einen Artikel von „Electrek“, einer amerikanischen Nachrichten-Website, die sich mit Elektromobilität und nachhaltiger Energie beschäftigt.Darin heißt es, dass das Unternehmen in China in den vergangenen drei Monaten mehr als 50.000 Elektroautos pro Monat produziert hat und das Jahresziel deswegen schaffen könnte.Tesla hat die chinesische Fabrik wegen der hohen Produktionskapazität inzwischen schon zu seinem neuen Hauptexportzentrum gemacht.

apa