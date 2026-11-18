Das geht aus den Daten des Landesstatistikamtes Astat hervor.<BR \/><BR \/>Besonders stark stiegen die Preise im Bereich Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Hier betrug die Teuerung gegenüber Oktober 2025 ganze 19 Prozent. Deutlich teurer wurde auch der Verkehr mit einem Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Information und Telekommunikation zogen die Preise um 4,7 Prozent an, in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben um 3,8 Prozent. Nur in einer der 13 Ausgabenkategorien wurde es im Jahresvergleich billiger: Versicherungs- und Finanzdienstleistungen kosteten 0,9 Prozent weniger.<BR \/><BR \/>Auch italienweit hat die Inflation deutlich angezogen. Laut den endgültigen Daten des Statistikamtes Istat lagen die Verbraucherpreise im Oktober um 5,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die sogenannte Kerninflation stieg von 1,6 auf 2,0 Prozent. Dabei werden die stark schwankenden Preise für Energie und frische Lebensmittel nicht mitgerechnet. Der Preisschub geht also vor allem von der Energie aus, greift aber zunehmend auch auf andere Bereiche über.<h3>EU rechnet mit anhaltend erhöhter Inflation<\/h3>In Europa ist ebenfalls keine rasche Entspannung in Sicht. Laut der gestern vorgelegten Herbstprognose der EU-Kommission dürfte die Inflation im Euroraum heuer im Schnitt bei 3,2 Prozent liegen und 2027 kaum sinken (3,1 Prozent). Erst für 2028 erwartet Brüssel einen Rückgang auf 2,1 Prozent. Für die gesamte EU rechnet die Kommission mit 3,3 Prozent in diesem und 3,2 Prozent im kommenden Jahr. Im Frühjahr war sie für 2027 noch von 2,4 Prozent ausgegangen. Ihren Höhepunkt dürfte die Teuerung in der EU um den Jahreswechsel mit mehr als vier Prozent erreichen.