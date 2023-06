Teuerung in Südtirol nimmt kein Ende

Über dem Italien-Schnitt

Hohe Zinsen gegen hohe Inflation

Die Südtiroler konnten sich im Mai deutlich weniger Güter für ihr Geld leisten als noch vor einem Jahr. Im Vergleich zum Mai 2022 lag die Inflation bei 7,7 Prozent. Immerhin: Im April hatte sie noch 8,5 Prozent betragen. Den Höhepunkt der Inflationswelle erlebte Südtirol im Dezember des vergangenen Jahres als sie bei 12,5 Prozent lag, seit Februar bewegt sie sich wieder unterhalb der 10-Prozent-Marke. Vom 2-Prozent-Ziel, das die Europäische Zentralbank für Preisstabilität angibt, ist Südtirol freilich immer noch meilenweit entfernt.Die höchsten Preissteigerungen stellten die Forscher des Istat im Mai in Genua, der ligurischen Hauptstadt fest (9,5 Prozent), dahinter folgen Messina und Florenz mit je 9,4 Prozent. Der italienische Durchschnitt betrug 7,6 Prozent. Die größten Preistreiber waren im Jahresvergleich weiterhin die Posten Wohnen, Wasser, Energie und Brennstoffe sowie Lebensmittel mit Teuerungsraten von 15,2 bzw. 11,9 Prozent. Allerdings fielen die Preissteigerungen im Mai weniger stark aus als noch in den Vormonaten.Im Euroraum lag die Inflationsrate zuletzt bei 6,1 Prozent. Die EZB versucht durch Zinserhöhungen die Nachfrage zu drosseln und so die extreme Teuerung zu entschärfen. Gestern hoben die Währungshüter den Schlüsselsatz auf 4 Prozent an, für Juli wird mit einem weiteren Zinsschritt, den neunten in Folge, gerechnet. Schon jetzt liegt das Zinsniveau im Euroraum auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren.