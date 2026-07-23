Auf den Autobahnen wurde inzwischen sogar ein neuer Rekordwert erreicht. Dort kostet Diesel im Durchschnitt 2,213 Euro pro Liter – der höchste Preis seit Beginn der täglichen Preiserhebungen des italienischen Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy am 1. August 2023.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Verbraucherorganisation liegt der durchschnittliche Dieselpreis inzwischen in allen italienischen Regionen über 2,10 Euro pro Liter. Hinter Südtirol folgen Sizilien mit 2,173 Euro und Friaul-Julisch Venetien mit 2,172 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/>Besonders stark seien die Preise seit dem Auslaufen der Steuervergünstigung auf Kraftstoffe am 3. Juli gestiegen. Die größten Preiszuwächse verzeichnete Friaul-Julisch Venetien: Dort kostet eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel inzwischen rund 13,95 Euro mehr als zuvor. Es folgen Sizilien mit einem Plus von 13,75 Euro und Venetien mit 13,70 Euro. Auf den Autobahnen verteuerte sich eine 50-Liter-Tankfüllung um rund 12,25 Euro.<BR \/><BR \/>Auch bei Benzin zählt Südtirol laut der Erhebung zu den teuersten Regionen Italiens. Hinter Bozen folgen Friaul-Julisch Venetien und Sizilien. Die stärksten Preissteigerungen seit Anfang Juli wurden bei Benzin ebenfalls in Friaul-Julisch Venetien und Venetien registriert, wo eine 50-Liter-Tankfüllung um rund 8,20 Euro teurer geworden ist. <BR \/><BR \/>Die geringsten Preisanstiege verzeichneten hingegen Molise beim Diesel und Kampanien beim Benzin.<BR \/><BR \/>Die italienische Regierung hat – wie berichtet – die Akzisen-Senkungen auf Treibstoff ausgeschlossen, setzt dafür aber auf Preistransparenz: Anfang der Woche veröffentlichte das Unternehmensministerium eine neue App, die Verbrauchern helfen soll, die Preise der Zapfsäulen in ihrer Umgebung zu vergleichen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/diesel-und-benzinpreise-klettern-weiter-rom-startet-neue-tank-app" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier alle Details dazu)<\/a><BR \/><BR \/>Dem Präsidenten der „Unione Nazionale Consumatori“, Massimiliano Dona, reicht das nicht und fordert die italienische Regierung auf, die ausgesetzte Steuervergünstigung auf die Kraftstoffabgaben wieder einzuführen. Angesichts der Rekordpreise sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten.