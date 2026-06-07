<BR \/>Kaufen, Tauschen, Sammeln: Kurz vor Beginn der Fußball-WM steigt auch das Panini-Fieber. Die legendären Sammelbilder aus Modena gehören für Millionen Menschen zum Turnier dazu wie das Eis zum Strandurlaub.<BR \/><BR \/>Die Erfolgsgeschichte begann vor über 60 Jahren. 1961 brachten die Brüder Giuseppe und Benito Panini ihr erstes Album namens „Calciatori“ zur italienischen Serie A auf den Markt. Damals verkauften sie zwei Sticker für 10 Lire. 1970 folgte mit dem ersten Sammelheft zur Fußball-WM in Mexiko der internationale Durchbruch. <BR \/><BR \/>Heutzutage vertreibt Panini neben Fußballkollektionen auch zahlreiche Marvel-Comics und Manga-Sticker. Das Herzstück und auch der finanzielle Löwenanteil des Konzerns bleiben jedoch unverändert die Alben mit den Sammelbildern. Ein großer Teil der selbstklebenden Sticker wird übrigens vom Bozner Unternehmen Longo AG produziert, das jährlich rund 500 Millionen Stück druckt. <h3>\r\nMilliardenumsatz dank Sticker<\/h3>Die Unternehmensgruppe verkauft nach eigenen Angaben weltweit über fünf Milliarden Sticker pro Jahr und generierte 2024 einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf nahezu 400 Millionen Euro – in WM-Jahren liegen die Zahlen traditionell noch weitaus höher. <BR \/><BR \/>Umso härter trifft das Unternehmen der Verlust der FIFA-Rechte: Ab 2030 bricht damit das wichtigste Kerngeschäft weg. Die UEFA-Rechte verlor Panini bereits 2022. <h3>1.500 Euro für volles Album<\/h3>Da die diesjährige Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA mit 48 Mannschaften als größte aller Zeiten in die Geschichte eingeht, bricht auch das Panini-Album alle Rekorde: Satte 980 Sammelbilder umfasst das Heft. Die Sticker werden in Päckchen zu sieben für 1,50 Euro verkauft. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320672_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Rein rechnerisch ließe sich das Album so für 210 Euro füllen. Da die verschlossenen Tüten jedoch Doppelte enthalten, liegen die realen Kosten um ein Vielfaches höher. Mathematischen Simulationen zufolge müssen Sammler im Schnitt über 1.000 Packungen kaufen, um das Album komplett zu vervollständigen – die tatsächlichen Ausgaben klettern damit auf rund 1.500 Euro.<h3>\r\nÜber eine Million Euro für seltene Sticker<\/h3>Im Vergleich zu seltenen Sammlerstücken ist das aktuelle Album jedoch fast noch ein Schnäppchen. Erst im vergangenen Jahr ist bei einer Versteigerung ein Sticker des Fußballstars Lionel Messi für 1,5 Millionen Dollar (1,2 Mio. Euro) versteigert worden. Es ist eine Karte aus der ersten Saison, in der Messi im Profikader des FC Barcelona stand.<BR \/><BR \/>Auch für ein Sammlerstück von Cristiano Ronaldo aus dessen erster Profisaison beim Sporting CP werden auf eBay Italien derzeit knapp 150.000 Euro verlangt. Doch die eigentliche Faszination des Albums liegt weniger im Verkauf als – genau wie damals auf dem Schulhof – im gemeinsamen Tauschen.