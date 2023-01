Therme Meran: Mehr als halbe Million Eintritte im Jahr 2022

Laufende Verbesserung in Qualität und Service

Sondermaßnahmen für Energieeinsparung und Nachhaltigkeit

Kennzahlen 2022

Die Therme Meran blickt auf 16 erfolgreiche Jahre zurück. Gerade auch das vergangene Jahr 2022 war ein gutes Betriebsjahr, was die Umsätze in allen Bereichen betrifft. Vor allem das Weihnachtsgeschäft hat sich sehr erfreulich entwickelt, heißt es in einer Aussendung der Therme Meran.„Wir danken unseren Mitarbeitern für ihren großen Einsatz, da sie wesentlich am Erfolg der Therme Meran beteiligt sind. Besonders auf sie wollen wir künftig noch stärker setzen, denn professioneller Service und Dienstleistungsgedanken haben zunehmend strategische Wichtigkeit. So haben wir auch ein eigenes Benefit-Programm für unsere Mitarbeiter eingeführt, das großen Zuspruch erfährt“, erklärt Thermendirektorin Adelheid Stifter.Insgesamt arbeite man in der Therme Meran in der strategischen Ausrichtung an einer laufenden Qualitätssteigerung: „Investitionen in Verbesserungen von Aufenthaltsqualität und Dienstleistung sind Grundvoraussetzungen für den künftigen Erfolg, um die Tourismusdestination zu stärken“, betont Präsident Stefan Thurin.Die Therme Meran solle weiterhin als Anziehungspunkt für Einheimische wie Gäste attraktiv bleiben. Wichtige Investitionen im Vorjahr waren die Realisierung eines neuen Blockheizkraftwerks und das neue Südtiroler Honigdampfbad. Eine besonders attraktive Neuigkeit erwartet die Besucher dann ab der heurigen Sommersaison im Thermenpark, wo ein Teil des Seerosenteichs in einen Naturschwimmteich umgestaltet wird – dieser ist zudem vollständig Energieautark. Neu gestaltet wird auch das Lichtkonzept in der Badehalle der Therme Meran.Sorgen bereiten weiterhin die hohen Energiekosten, jedoch wurden Maßnahmen ergriffen, um hier gegenzusteuern: Einerseits wurde dort gespart, wo es die Besucher an der Aufenthaltsqualität nicht merken, z.B. beim Abendlicht an der Fassade, der Heizung der Verwaltungsräume etc.; andererseits wurde durch Investition in die Optimierung der Wärmegewinnung und den Ankauf einer Fotovoltaik-Anlage, die nun im Frühjahr installiert wird, auf eine nachhaltige Energiebeschaffung gesetzt.Die Therme Meran erfülle eine wichtige Aufgabe für die touristischen Partnerbetriebe in Meran und Umgebung, die ihren Gästen aufgrund der Thermenstruktur ein wichtiges zusätzliches Angebot für Gesundheit und Wohlbefinden bieten können, so die Aussendung. Gerade auch für die Positionierung der Ferienregion als Ganzjahresdestination leiste die Therme Meran einen wichtigen Beitrag.Zu den Kennzahlen 2022: Es wurden 344.604 bezahlte Eintritte in Pools und Freibadbereich sowie 188.326 in die Sauna registriert. Dabei hielten sich Einheimische wie Touristen in etwa die Waage. In der MySpa wurden 12.075 Behandlungen mit Südtiroler Naturprodukten wie Apfel, Trauben, Edelweiß, Sanddorn oder Vinschger Marmor durchgeführt. Das Fitness Center zählte zum Jahreswechsel 1047 Eingeschriebene. In der Medical Area wurden 11.057 Inhalationen mit dem Thermalwasser durchgeführt.