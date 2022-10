Thomas Rizzolli ist hds-Bezirkspräsident von Bozen Stadt

Wie das neue Statut des Verbandes vorsieht, wird die Stadt Bozen aufgrund ihrer Größe ein eigener Bezirk und nicht mehr eine Ortsgruppe.„Bozen ist eine sehr spezielle Realität mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen in den Stadtvierteln. Ich möchte ein Präsident für alle sein", so Rizzolli.Der gesamte Bezirksausschuss sei sprachübergreifend gut aufgestellt, eine optimale Mischung aus Kontinuität und neuen sowie jungen Gesichtern mit vielen Stärken und Kompetenzen. Und sehr ausgewogen besetzt in den einzelnen Sektoren. Zu den obersten Zielen des hds im Bezirk gehören die Stärkung des Einzelhandels, Großhandels, der Gastronomie und Dienstleistungen, heißt es in einer Aussendung.Der 13-köpfige Bezirksausschuss besteht für die nächsten 5 Jahre neben Rizzolli und Bonvicini aus folgenden Mitgliedern: Damian Alber, Mario Brazzo, Simone Buratti, Jan Mair, Jürgen Pfitscher, Eva Ritter, Stefano Sartori, Egon Thurner, Daniele Vinante, Thomas von Bosio und Paul Wojnar.