TIM schließt Abkommen mit Iliad für Festnetzgeschäft

Das Ziel des Abkommens ist die Beteiligung von Iliad an Fibercop, der neuen Gesellschaft, in der das TIM-Festnetzgeschäft gebündelt wird. Das Abkommen soll die Bedingungen für den Umstieg von Iliads italienischen Kunden zum Ultrabreitband-Netz von FiberCop schaffen. Damit soll Iliad seine Netzkosten reduzieren.„Dieses Abkommen ist eine Bestätigung des Engagements von Iliad, in die Digitalisierung Italiens zu investieren und qualitativ hochwertige Verbindungen mit einfachen und transparenten Angeboten anzubieten“, so Iliad in einer Presseaussendung am Montag. Der französische Konzern ist seit 2018 in Italien präsent.

apa/stol