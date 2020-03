Tipworld und Prowinter werden verschoben

Die Messe Tipworld in Bruneck hätte ursprünglich von 28. bis 31. März stattfinden sollen. Sie wurde auf den Zeitraum von 9. bis 12. Mai verschoben.Die Messe Prowinter in Bozen, die ursprünglich von 7. bis 9. April stattfinden sollte, wird hingegen auf den Zeitraum von 21. bis 23. April verschoben.Die neuen Termine gelten natürlich unter der Voraussetzung, dass bis dahin die rechtlichen und medizinischen Rahmenbedingungen zur Abhaltung der Messen gegeben sind.„Die Gesundheit und Sicherheit von Ausstellern und Besuchern sind und bleiben unsere oberste Priorität“, betont Armin Hilpold, Präsident des Verwaltungsrates der Messe Bozen AG.„Wir haben auf Basis der uns heute vorliegenden Informationen entschieden, die Messe Tipworld nicht abzusagen, sondern zu verschieben, um als Wirtschaftsplattform ein positives Signal auszusenden“, so Armin Hilpold.Diese Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Bruneck, den Wirtschaftsverbänden und den lokalen Behörden und Partnern getroffen. „Ich begrüße diese Entscheidung und danke der Messe Bozen dafür, dass die Tipworld nicht abgesagt, sondern verschoben wird.Die Messe hat eine große Bedeutung für die gesamte Wirtschaft im Pustertal und ist ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis mit großer Signalwirkung“, so der Bürgermeister der Gemeinde Bruneck, Roland Griessmair.Die nationale Fachmesse Prowinter, Plattform für Experten der Wintersportbranche, wird um 2 Wochen nach hinten verschoben und nun von 21. bis 23. April stattfinden.Für die Messe Freizeit, die vom 30. April bis 3. Mai in Bozen stattfindet, ist derzeit keine Änderung des Durchführungsdatums geplant.

liz