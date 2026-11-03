„Man kann nicht von einem tragischen Unglücksfall sprechen, wenn in den Tunneln auf österreichischer Seite weiterhin zermürbende Schichten von bis zu zwölf Stunden pro Tag verzeichnet werden. Müdigkeit und nachlassende Aufmerksamkeit in so komplexen Umgebungen wie dem unterirdischen Tunnelbau sind tödliche Risikofaktoren“, betont Nardini.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/48-jaehriger-nach-unfall-auf-bbt-baustelle-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Unfall an der BBT-Baustelle lesen Sie hier<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft richtet einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit: „Schluss mit den systematischen Überstunden.“ Sie fordert nachdrücklich, dass auch auf österreichischer Seite unverzüglich die Standardschichten von acht Stunden pro Tag eingeführt werden. „Eine Forderung, die auf europäischer Ebene bereits seit Langem zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erhoben wird.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Während auf italienischer Seite die strenge Kontrolle der Lieferkette und die ständige Überwachung der Subunternehmer die Zahl der tödlichen Unfälle auf null gesenkt haben, erleben wir in Österreich ein Management, das von unhaltbaren Arbeitsrhythmen geprägt ist, wobei die Gewerkschaft sogar Schwierigkeiten hat, direkten Zugang zu den Beschäftigten zu erhalten. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: sechs Todesfälle auf den Baustellen in Tirol in den letzten vier Jahren“, fährt Nardini fort.<BR \/><BR \/>Die Forderung an die Betreibergesellschaft BBT SE und die zuständigen Institutionen lautet, eine verbindliche bilaterale Koordination durchzusetzen. <BR \/><BR \/>Es sei notwendig, die regulatorischen Ungleichgewichte zu beseitigen und auf jedem einzelnen Bauabschnitt die gleichen, äußerst strengen Sicherheitsstandards anzuwenden. „Der Bau des längsten unterirdischen Tunnels der Welt darf und sollte nicht auf Kosten von Menschenleben erfolgen. Diese Großprojekte, die mehrere Länder miteinander verbinden, müssen einer einheitlichen politischen und gewerkschaftlichen Linie folgen. Man will Europa durch Eisenbahnen und Straßen verbinden, aber mit unterschiedlichen Regeln. Letztendlich sterben die Arbeiter für den Bau einer Zukunft, die sie niemals erleben werden“, schließt der Sekretär der GBH\/FILLEA in einer Pressemitteilung.