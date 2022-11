Toni Riegler tritt als Obmann von Bioland Südtirol zurück

Nathalie Bellutti übernimmt vorübergehend

Nathalie Bellutti - Foto: © bioland

Die Erweiterung auf Gemüseanbau mit Direktvermarktung am heimischen Familienbetrieb und die intensiver werdende komplexe Verbandsarbeit hätten es nötig gemacht, eine klare Entscheidung zu treffen.Bioland Südtirol bedankt sich in einer Aussendung herzlich beim scheidenden Obmann Toni Riegler, der mit Begeisterung, Ruhe und Verbindlichkeit die Geschäfte der Genossenschaft in den letzten 5 Jahren gelenkt habe: „Eine Arbeit, die nicht nur Bioland Südtirol zugute kam, sondern stets das Gemeinwohl im Auge hatte.“Durch den Rücktritt von Toni Riegler rückt seine Stellvertreterin, Nathalie Bellutti, interimsmäßig als Obfrau nach und leitet Bioland Südtirol bis zur Neuwahl bei der Mitgliedervollversammlung im Frühjahr 2023.Nathalie Bellutti ist Traminerin und führt dort den familieneigenen Ansitz Rynnhof, ein Weingut mit kleiner Eigenbaukellerei. Sie besuchte die Oberschule für Landwirtschaft in Auer und studierte anschließend an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien, wo sie den Master in Agrarwissenschaften und Phytomedizin 2011 abschloss. Nach einer kurzen Station an der ETH Zürich sowie einigen Jahren in der Forschung am Versuchzentrum Laimburg begann sie 2015 am elterlichen Weinbaubetrieb in Tramin mitzuarbeiten.Den Ansitz Rynnhof hat sie gemeinsam mit ihrem Partner 2021 übernommen und lebt dort mit ihrem kleinen Sohn.