<BR \/>Zwischen Mai und September 2025 sind mehr Gäste nach Südtirol gekommen als im Vorjahr. Insgesamt verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in den vergangenen fünf Monaten rund 4,8 Millionen Gäste – ein Zuwachs von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2024. Auch die Übernachtungen legten zu und stiegen von 20,3 auf 20,7 Millionen, was einem Plus von 2,5 Prozent entspricht.<h3>\r\nZahlen nach oben korrigiert<\/h3>Damit fällt die Sommerbilanz aus statistischer Sicht positiver aus als zunächst angenommen. Noch vor einem Monat hatten die vorläufigen Zahlen des Landesstatistikamtes Astat ein Minus für Juli und August gezeigt. Nun wurden die vorläufigen Zahlen deutlich nach oben korrigiert. Nachmeldungen haben dazu geführt, dass beide Monate doch ein Plus verzeichnen. Wie das Astat auf Nachfrage betont, handelt es sich bei den veröffentlichten Zahlen immer um vorläufige Daten und Nachmeldungen seien in der Regel üblich.<h3>\r\nMinus bei Deutschen<\/h3>Der Eindruck vieler Hoteliers, dass die Sommersaison insgesamt verhaltener verläuft, wird von den Astat-Zahlen nicht bestätigt. Sehr wohl aber unterstreichen die bisher gemeldeten Daten, dass der Hauptmarkt Deutschland schwächelt: Zwischen Mai und September sanken die Ankünfte deutscher Gäste um rund fünf Prozent.<BR \/><BR \/>Gestiegen ist hingegen die Zahl der internationalen Touristen, etwa aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Allein in den vergangenen fünf Monaten wurden 148.000 US-Gäste in den Südtiroler Unterkünften registriert – rund ein Viertel mehr als noch im Vorjahr. Ankünfte britischer Urlauber legten sogar um 34 Prozent zu. Deutlich zulegen konnten auch Besucher aus Asien, die zunehmend nach Südtirol reisen.