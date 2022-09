Tourismus: Südtirol in der Zwischensaison immer beliebter

1500 deutschsprachige und 1300 italienischsprachige Personen aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz haben sich an der Umfrage beteiligt, die im Juli 2022 online durchgeführt wurde.Das zentrale Ergebnis der Umfrage ist, dass vor allem die Zwischensaisonen an Attraktivität gewinnen. Für 44 Prozent der befragten Urlaubsgäste in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Herbst die beliebteste Jahreszeit für den Südtirol-Urlaub, für 22 Prozent der Frühling. Bei der letzten Umfrage, die Booking Südtirol vor 3 Jahren durchgeführt hat, bevorzugten 32 Prozent die Herbstmonate und 18 Prozent den Frühling.Bei den italienischsprachigen Befragten zeigt sich noch die Dominanz des Sommers mit 53 Prozent und des Winters mit 25 Prozent. Aber auch hier holen die Zwischensaisonen auf: Gegenüber der Umfrage 2019 legte der Frühling von 7 Prozent auf 13 Prozent zu und der Herbst von 6 auf 9 Prozent.„Die Ergebnisse zeigen, dass Südtirol auch in den Zwischensaisonen als begehrtes Urlaubsland gilt. Das stimmt uns zuversichtlich, mittelfristig das Gästeaufkommen etwas zu entzerren“, erklärt Klaus Berger, Vizepräsident des HGV und verantwortlich für das Buchungsportal des HGV.Abgefragt wurden auch die Kriterien für die Urlaubsentscheidung. Sauberkeit und Gastfreundschaft führen das Ranking bei den deutschsprachigen wie italienischsprachigen Gästen an.Die Umfrage ergab zudem, dass rund 88 Prozent der Gäste das Auto benutzen, um in den Urlaub zu fahren. 41 Prozent der Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verwenden das eigene Auto aber im Urlaub kaum und 6 Prozent nie. Bei den italienischen Gästen sind es 29 Prozent (kaum) und 5 Prozent (nie).„Wenn es uns nun gelingt, dass nur ein Teil von ihnen nicht mit dem Auto, sondern etwa mit der Bahn anreist, wäre das ein großer Gewinn für die Umwelt und eine gewaltige Entlastung des Verkehrsaufkommens“, interpretiert Berger das Ergebnis.