Insgesamt wurden sieben Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule „Savoy“ in Meran, des Berufsbildungszentrums „Emma Hellenstainer“ in Brixen und der italienischen Landesberufsschule für Hotelwesen „Cesare Ritz“ in Meran ausgezeichnet, die das Abschlussjahr 2024\/\/2025 als Klassenbeste beendet haben. <BR \/><BR \/>„Wir sind überzeugt, dass eine gute Ausbildung die beste Voraussetzung ist, um einen guten und sicheren Arbeitsplatz zu finden und sich darin auch verwirklichen zu können“, sagte STK-Präsidentin Ulrike Egger. <h3>\r\nDie Klassenbesten<\/h3>Die besten Schülerinnen der Landesberufsschule „Savoy“ in Meran im Schuljahr 2024\/\/2025 waren Alexandra Mair aus Lana im Bereich Service und Jakob Medardus Gunsch aus Meran im Bereich Küche.<BR \/><BR \/> Im Berufsbildungszentrum „Emma Hellenstainer“ in Brixen waren Lorena Molling aus Lüsen im Bereich Service und Paul Kirchler aus Sand in Taufers im Bereich Küche die Klassenbesten.<BR \/>In der Landesberufsschule für Hotelwesen „Ce<BR \/>sare Ritz“ in Meran haben Andreas Zamboni aus Bozen im Bereich Service, Ruben Rizzardi aus Predaia (Trentino) im Bereich Küche und Matteo Micheluzzi aus Canazei (Trentino) im Bereich Rezeption mit Bestnoten abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Sie alle durften sich über ein iPad freuen. Neben STK-Präsidentin Ulrike Egger und Vizepräsident Gottfried Schgaguler nahm auch HGV-Direktor Raffael Mooswalder an der Prämiierung teil.