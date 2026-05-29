<BR \/><BR \/>Südtirols 66 Tourismusvereine und Genossenschaften blicken auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Dies hat sich auch in den Besucherzahlen widergespiegelt. Die Reiselust sei trotz internationaler Krisen und stagnierender Konjunktur im Hauptmarkt Deutschland nahezu ungebrochen, betonte LTS-Präsident Hofer. Südtirol profitiere weiterhin von seiner starken Positionierung als hochwertige und nachhaltige Tourismusdestination. <h3>\r\nTourismusorganisationen mehr als nur Infostellen<\/h3>Die Tourismusorganisationen betreiben zusammengerechnet 111 Infobüros und beschäftigen etwa 400 Mitarbeitende. Doch sind sie längst mehr als reine Gästeinformationsstellen: „Sie gestalten Lebensräume mit, investieren in Wanderwege, Freizeit- und Mobilitätsangebote und tragen zur Pflege des Ortsbildes bei.“ Ein erheblicher Teil der verfügbaren Budgets der Tourismusorganisationen werde direkt wieder in die Regionen investiert, so Hofer. <BR \/><BR \/>Für die Zukunft fordert der LTS-Präsident jedoch ein Umdenken. Die größten Baustellen heißen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Akzeptanz vor Ort. Entscheidend sei es, die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung zu stärken und die touristische Entwicklung gemeinsam mit Gemeinden, Betrieben und Bürgerinnen und Bürgern aktiv zu gestalten.<h3>\r\nNeuer Vorstand gewählt<\/h3>Im Rahmen der Versammlung wurde auch die Führung neu gewählt. Dem neuen Vorstand gehören an: Ambros Hofer, Dieter Wurmböck, Michael Zimmerhofer, Christian Pescollderungg, Stefan Gruber, Martin Plunger, Wolfgang Holzner, Sighard Rainer, Ingrid Walch Hofer, Walter Zerpelloni und Thomas Knoll. Wer den Verband künftig als Präsident und Vize führt, entscheidet das Gremium bei seiner konstituierenden ersten Sitzung.