Tourismusvertreter: Gastbetriebe und Seilbahnen sollen ab Mittwoch schließen

In Anbetracht der Tatsache, dass die Fälle der positiv getesteten Personen nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Europa zunehmen, haben HGV-Präsident Manfred Pinzger, SBB-Präsident Leo Tiefenthaler, VPS-Präsidentin Esther Mutschlechner Seeber und Sandro Lazzari, Präsident von Dolomiti Superski beschlossen, eine Empfehlung zur Schließung aller Gastbetriebe und Seilbahnen in Südtirol auszusprechen.Die Schließung soll ab Mittwoch erfolgen und gilt für alle Skianlagen und Gastbetriebe in Südtirol.Auch Südtirol wolle sich nicht der Verantwortung entziehen.„Die Gesundheit der Gäste, aber auch der Südtiroler Bevölkerung und der Mitarbeiter steht absolut im Vordergrund“, so die Vertreter.Natürlich obliege die definitive Entscheidung bei den Gastbetrieben selbst. Die Betreiber der Seilbahnanlagen, sowohl in den Dolomiten als auch im Vinschgau, hätten sich jedoch bereits bereit erklärt, dem Aufruf zu folgen.Landeshauptmann Arno Kompatscher sprach von einer vorbildlichen Maßnahme, die zwar nicht notwendig, aber deshalb umso löblicher sei. „Der Tourismus geht mit Verantwortung mit der Situation um, was für die Qualität Südtirols spricht“, so Kompatscher.

liz