Transit: Italiens Handelskammern beklagen Diskriminierung durch Tirol

Die Lkw-Fahrverbote in Nordtirol sorgen weiterhin für Unmut in Italien und in Deutschland. Die Transitverbote und -einschränkungen seien nicht fair, weil sie „diskriminierend“ seien und gegen die EU-Prinzipien des freien Warenverkehrs verstoßen, betonten Vertreter des Dachverbands von Italiens Handelskammern, Unioncamere, bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag in Rom. Auch der Präsident des Verbandes der italienischen Transporteure ANITA, der Südtiroler Thomas Baumgartner, fordert weiter die sofortige Abschaffung des nächtlichen Fahrverbots.