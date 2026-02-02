<BR \/>„Mit Mauro Pellegrini verliert der hds eine Persönlichkeit, die Verantwortung stets als Dienst am Gemeinwohl verstanden hat. Er war ein Brückenbauer, ein verlässlicher Ansprechpartner und ein Mensch, der mit Herzblut für die Anliegen der Wirtschaft eingetreten ist“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. <BR \/><BR \/><BR \/>Mauro Pellegrini stand für eine starke Interessenvertretung bei den Bäckern sowie für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Südtiroler Handels. Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde Mauro Pellegrini im Jahr 2011 unter anderem mit der Goldenen Ehrennadel des hds ausgezeichnet – eine Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Handels und der gesamten Südtiroler Wirtschaft.<BR \/><BR \/><BR \/>In Gedanken ist der Wirtschaftsverband auch bei Sohn Sandro Pellegrini, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und als aktueller Vizepräsident des hds sowie Vizepräsident der Südtiroler Bäckerinnung Verantwortung übernimmt. Zudem ist er derzeit auch Präsident des Südtiroler Wirtschaftsringes.