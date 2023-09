Treffen mit dem spanischen König

Anlässlich der rotierenden Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union wird jedes Semester ein Treffen der Eurochambres-Spitze in dem Land organisiert, das die Präsidentschaft innehat. Am 1. Juli 2023 übernahm Spanien die Präsidentschaft des Rates der EU bis zum 31. Dezember 2023.Daher lud die Handelskammer Spanien unter der Führung von Präsident José Luis Bonet vom 11. bis 12. September zur Präsidiums- und Budgetsitzung nach Madrid ein.Auf dem Programm stand zudem für die 7 Mitglieder des Eurochambres-Präsidiums auch eine Audienz beim spanischen König Felipe VI im Palacio de la Zarzuela, dem Wohnsitz der spanischen Königsfamilie.„Regelmäßige Treffen auf europäischer Ebene sind für die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der europäischen Unternehmen von großer Bedeutung, ebenso wie der Austausch zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen und Vizepräsident von Eurochambres.Eurochambres ist das größte Unternehmensnetzwerk in Europa, das in 40 Staaten fast 2000 Handelskammern und rund 20 Millionen Betriebe aller Größen und Wirtschaftssektoren vertritt.