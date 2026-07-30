Gestern lag der Literpreis im Schnitt bei 2,116 Euro – rund zehn Cent weniger als vor dem Eingreifen der Regierung. Wie Daten der App „Osservaprezzi“ des Wirtschaftsministeriums zeigen, ist die Spanne jedoch groß: An den günstigsten Tankstellen liegt Diesel wieder um die Marke von zwei Euro, das obere Ende bilden 2,15 Euro und mehr.<BR \/><BR \/> Benzin war von der Maßnahme bekanntlich ausgenommen und kostet aktuell im Schnitt 2,018 Euro. Unterdessen sind die Ölpreise nach der erneuten Eskalation im Iran gestern zeitweise kräftig angestiegen – auf rund 85 Dollar je Fass.