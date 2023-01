Treibstoff teilweise über 2 Euro – Diesel teurer als Benzin

Diesel teurer als Benzin

Das doppelte Embargo gegen Russland

Mit dem Wegfall der Rabatte auf die Akzisen sind die Preise für Diesel und Benzin seit Anfang Jänner um 18,3 Cent pro Liter gestiegen. Das macht sich an den Zapfsäulen deutlich bemerkbar: Die Literpreise schwanken und übersteigen manchmal die 2-Euro-Marke.Vor allem für Diesel muss man kräftig in die Tasche greifen. Lag der Kaufanreiz eines Dieselautos ursprünglich darin, dass der Literpreis deutlich billiger war als beim Benzin, ist dieser Effekt mittlerweile verschwunden – zumindest in Italien. Der Grund: Italien steht mit 0,958 Euro Steuer pro Liter Diesel an erster Stelle in Europa.Ein weiterer Preistreiber für Diesel ist das „doppelte“ europäische Embargo gegen russisches Öl, wie die renommierte Mailänder Wirtschaftszeitung „IlSole24Ore“ schreibt: Das Embargo gegen per Schiff eingeführtes Rohöl, das am 5. Dezember letzten Jahres verhängt wurde, und das bevorstehende Embargo gegen russische Raffinerieprodukte, das am 5. Februar in Kraft treten wird.Nach Angaben der Unem (der früheren Erdölunion) importiert Europa insgesamt etwa 80 Millionen Tonnen Diesel, davon 25 Millionen aus Russland. Auf den europäischen Märkten werden also etwa 30 Prozent des Produkts fehlen, was den Dieselpreis ebenfalls ansteigen lässt.