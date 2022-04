Treibt Putins Krieg die Rohstoffpreise in die Höhe? Treibt Putins Krieg die Rohstoffpreise in die Höhe?

Daniel Gros (geboren 1955) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Politologe und Distinguished Fellow des Centre for European Policy Studies. In seinem Text „Treibt Putins Krieg die Rohstoffpreise in die Höhe?“ analysiert er die Gründe für die zurzeit ansteigenden Rohstoffpreise.