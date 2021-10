Trenitalia: Streik am Montag

Grund dafür ist ein von einzelnen Gewerkschaften ausgerufener Personalstreik in der italienischen Eisenbahngesellschaft. Der Streik dauert von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 21 Uhr.Die Verbindungen der „Frecce“ und die „Intercity“-Züge bleiben aufrecht, erklärt Trenitalia in einer Mitteilung.Auch wolle man versuchen, den Zugverkehr so gut als möglich vollständig zu gewährleisten.

