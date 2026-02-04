<i>In der Rubrik „Start-up-Stage“ stellen Gründer ihre innovativen Ideen vor.<\/i><BR \/><BR \/><b>1. Was ist unser innovatives Produkt und welches Kundenproblem löst es?<\/b><BR \/>„Re_wards ist ein digitales Treueprogramm für Individualhotels. Es läuft vollständig automatisiert im Hintergrund und lässt sich flexibel auf jedes Haus anpassen“, erklärt Manuel Guadagnini, der das Start-up 2025 gegründet hat. Das System basiert auf einer Cashback-Logik: Für jeden Aufenthalt sammeln Gäste Punkte, die sie bei künftigen Buchungen oder Zusatzleistungen einlösen können. „Damit steigert re_wards nicht nur die Wiederbuchungsrate, sondern fördert gezielt auch Cross- und Upselling während des Aufenthalts.“ <BR \/><BR \/>Gäste, die direkt im Hotel buchen, erhalten in der Regel mehr Punkte als bei Buchungen über Drittplattformen. Das soll zusätzlich einen Vorteil für Direktbuchungen schaffen und langfristig die Abhängigkeit von großen Buchungsplattformen wie booking.com reduzieren.<BR \/><BR \/><b>2. Wie sind wir auf diese Geschäftsidee gekommen?<\/b><BR \/>Zwar gibt es bereits etablierte Treueprogramme, etwa jenes von Marriott International. Viele davon seien jedoch schwerfällig und für kleinere Häuser kaum übertragbar, so Guadagnini. Genau diese Marktlücke wollte der Sterzinger mit einem eigenen Treueprogramm schließen. „Wir wollten eine Lösung schaffen, die direkt im Hotelalltag funktioniert, loyalitätsstiftend wirkt und Gäste ohne Rabattschlachten dauerhaft zurückbringt. Die Vision: ein System, das für das Hotel arbeitet – im Hintergrund, aber mit klarer Wirkung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269906_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>3. Was waren unsere größten Herausforderungen und was haben wir daraus gelernt?<\/b><BR \/>„Unsere größte Herausforderung war es, eine Lösung zu schaffen, die sich nahtlos in bestehende Hotelprozesse integriert, ohne zusätzlichen Aufwand für das Team zu erzeugen. Dabei haben wir gelernt: Das Entscheidende ist nicht nur die Technologie, sondern der richtige Moment. Ein gut gesetzter Impuls – nach dem Aufenthalt, zur richtigen Zeit – ist oft mehr wert als jede Marketingkampagne“, erklärt Guadagnini. <BR \/><BR \/><b>4. Was ist der derzeitige Status quo?<\/b><BR \/>„Nach dem Abschluss unserer Pilotphase im Frühjahr 2025 sind wir mit re_wards am Markt. Zu unseren Kunden zählen unter anderem die Alto Hotel Group – eine familiengeführte Gruppe mit zwei Boutiquehotels, einem Wellness-Resort und einem Stadthotel – sowie unabhängige Häuser wie der Ansitz Steinbock in Villanders oder das Design Hotel Muchele in Burgstall“, erklärt Guadagnini. Die ersten Ergebnisse hätten eine Steigerung der Wiederbuchungsrate sowie erhöhtes Ausgabeverhalten vor Ort gezeigt. <BR \/><BR \/><b>5. Wo sehen wir uns in drei Jahren?<\/b><BR \/>„Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum: re_wards wurde ursprünglich für Südtirol entwickelt – gedacht für die Realität unabhängiger Hotels“, so Guadagnini. „In drei Jahren möchten wir Hotels im gesamten Alpenraum dabei unterstützen, ihre Gäste nicht nur zu gewinnen, sondern langfristig zu binden – ganz ohne Abhängigkeit von Plattformen oder Ketten.“<BR \/><BR \/><BR \/>Haben auch Sie ein Start-up mit einer innovativen Idee? Dann melden Sie sich per Mail an <a href="mailto:josef.bertignoll@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">josef.bertignoll@athesia.it<\/a>