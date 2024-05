Trient: Auftakt zum Festival der Wirtschaft

Meloni und Schlein zu Gast in Trient

Unter dem Titel „Quo vadis? Die Dilemmata unserer Zeit“ beschäftigen sich die Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe mit den wichtigsten, ungelösten Herausforderungen der heutigen Zeit. Zentrale Diskussionsthemen sind etwa die Klimakrise, die Energiewende, die hohe Inflation oder die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz.Zu den zahlreichen Referenten zählen in diesem Jahr gleich 5 Nobelpreisträger, darunter die beiden Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften Edmund Phelps und James Heckman und die beiden Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus oder Tawakkol Karman.Ebenfalls angekündigt haben sich rund 22 Minister. So hat Donnerstagvormittag Verkehrsminister Matteo Salvini das Festival eröffnet. Weiteres referieren Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti, Gesundheitsminister Orazio Schilacci oder Sportminister Andrea Abodi.Am morgigen Freitag stattet auch Premierministerin Giorgia Meloni dem „Festival dell economia“ einen Besuch ab und spricht im Teatro Sociale mit Journalistin Maria Latella über ihre Sichtweise auf globale Probleme der Zeit. Am Abend referiert auf derselben Bühne PD-Vorsitzende Elly Schlein.Organisiert wird die Veranstaltung von der 24 Ore Group zusammen mit Trentino Marketing im Namen der Autonomen Provinz Trient https://www.festivaleconomia.it/it